台股連7漲斷了！重挫跌破5日線　專家估後續橫盤為主

財管中心 2026-01-21 16:16

週二美股四大指數下殺，今 (21) 日台股開盤受台積電影響，一路開低走低，盤中一度重挫超過 550 點，最後台積電尾盤遭重砍 7,960 張，收 31,246 點，下跌 513 點、跌幅 1.62%，成交量則增至 8,689 億元，創今年、史上次高量。鉅亨贏指標專任技術分析講師 J 董分析，大盤今日跌破 5 日線，即進入漲多休息，預估將橫盤震盪，但是要出現 V 轉下跌的機率不大。

台股連7漲斷了！重挫跌破5日線

《鉅亨贏指標》顯示加權指數為「突破」訊號第 21 天，J 董指出，值得觀察的是期指在上週五創高後，雖然後續都是開低走高，但是都沒再過高，大盤則是週一創新高，週二開低震盪後走高，最後收在最高但是卻沒創新高，表示再來要開始整理的機率提高！再從技術面上觀察，KD、MACD 在高檔鈍化，要注意只要一天開始休息，技術面指標可能就會出現死亡交又了！

觀察籌碼面，三大法人部分外資賣超 440 億；自營商賣超 157 億元；投信賣超 175 億元，呈現連 12 賣；三大法人合計賣超 774 億元。J 董分析，投信從 12/24 開始就一路賣超至今，連續賣超了 18 天，而外資在 12/15~18 賣超了 1700 多億，之後買賣次數就差異不大，原則上就是以換股操作為主！今天盤面上以先進製程、關稅及中小型受惠題材表現為主，包括軍工、ABF 載板、玻陶類股表現較佳。

什麼是《鉅亨贏指標》？

《鉅亨贏指標》為鉅亨網 APP 開發之投資選股工具

投資人可運用專家幫你設定好的選股參數，從 7 大面向 99 種選股策略中獲得每日的強、弱勢股清單，操作判讀交給策略公式。

詳情請洽官方帳號 (https://lin.ee/YgwOgvy)，以及鉅亨贏指標產品官網（https://events.cnyes.com/anuewin-25942）。

J 董建議投資人居高思危，如果已有獲利的持股，當《鉅亨贏指標》出現減碼訊號時建議逐漸降低持股比例，而出現跌破「強弱關鍵」時就應該果斷出場，像是可參考《鉅亨贏指標》選股策略中的「偏強減碼股」或「波段回檔股」，做為現階段操作的依據。