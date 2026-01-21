鉅亨網新聞中心 2026-01-21 15:20

據《紐約時報》報導，中國大學在「2025 年 CWTS 萊頓大學學術排名」中表現強勁。此排名評估大學發表的學術論文的數量和質量，涵蓋 2020 年至 2023 年發表的論文。

排名結果顯示，在數學與物理科學領域，浙江大學與上海交通大學位居全球前兩名，超越了哈佛大學。其中，前十名的大學有 8 所來自中國。

‌



這一結果不僅標誌著中國大學在科研產出上的激增，也反映出美國大學在全球學術主導地位面臨的挑戰。

科研產出的實力消長 在 21 世紀初，全球科學產出前十名中有七所是美國大學，當時哈佛大學位居榜首，而浙江大學僅勉強進入前 25 名。然而，在 2026 年的最新排名中，全球前十強中國大學竟佔據了八席，呈現「集團式」崛起的態勢。

儘管哈佛大學等美國名校的科研產出量實際上比 20 年前更多，但中國大學的增長速度遠超美國。

麻省理工學院 (MIT) 前校長 Rafael Reif 指出，中國論文的數量與質量均極為出色，已在多個領域超越美國。

專家分析，此消彼長的關鍵在於政府投入與政策導向。中國近年投入數十億美元發展高等教育，研發經費在過去五年實現翻倍增長，並透過專門簽證吸引全球頂尖人才。相較之下，美國聯邦政府大幅削減科研預算，加上移民政策收緊導致國際學生人數下降，這被視為加速美國大學相對地位下滑的因素。

英國《泰晤士高等教育》首席全球事務官 Phil Baty 表示，全球科研主導權正形成一種「新秩序」。

儘管在純粹比拼「科研論文」數量的萊頓排名中表現亮眼，但在綜合性排名如《泰晤士高等教育》(THE) 中，英美大學仍占據頂尖位置，牛津大學已連續十年蟬聯第一。

此外，在衡量頂尖成果的「前 10% 高被引論文比例」上，哈佛大學 (19.4%) 依舊領先清華大學 (16.5%)。這說明中國大學雖在科研規模上實現突圍，但在學術原創性與產出「質量」上，仍處於追趕階段。