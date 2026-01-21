永誠資產管理處 2026-01-21 15:26

對許多人來說，退休是財務人生中最重要的一個目標。近年來，愈來愈多人希望提早退休，過自己想要的生活，而不是被朝九晚五的工作綁住。但問題來了——如果你手上有 1,000 萬存款，今天真的敢退休嗎？

如果你有1000萬存款，真的敢現在退休嗎？(圖:shutterstock)

這個問題的答案，從來不是單純的「可以」或「不可以」，而是取決於三件事：你怎麼規劃、怎麼計算，以及你打算怎麼生活。接下來，我們就從退休理財中最基本、也最常被忽略的核心邏輯，一步一步拆解這個問題。

退休不是看有多少錢，而是看能支應多少生活費

在判斷是否能退休之前，第一個必須回答的問題不是「你存了多少錢」，而是你退休後，每年需要花多少錢生活？這才是真正決定財務自由的關鍵。同樣是退休，有人一年只需要 40 萬，有人卻需要 100 萬以上。生活費的差異，會讓同樣一筆資產，產生完全不同的退休結果。

在國際理財界，有一個被廣泛引用的經驗法則：「退休所需資產 ≈ 每年生活支出 × 25 倍」這個概念，來自於另一個經典的退休提領原則——4% 安全提領法則。

4% 安全提領法則在說什麼？

所謂的 4% 法則，指的是退休後，每年只從投資資產中提領 4% 作為生活費，

在合理的投資配置下，資產有機會支應約 30 年以上，而不至於提領殆盡。

因此：退休所需資產 ＝ 年生活支出 ÷ 4% ＝ 年生活支出 × 25

換句話說，我們至少要準備 25 年份的生活費，退休才有基本的安全邊際。

用公式算一次：1000 萬到底能不能退休？

假設退休後的生活費如下：

年生活費 60 萬

→ 60 × 25 ＝ 1500 萬

即使存到 1,000 萬，仍然少了約 500 萬的安全空間。

→ 40 × 25 ＝ 1000 萬

則 1,000 萬，剛好落在 4% 法則下的最低門檻。

也就是說能不能用 1000 萬退休，關鍵從來不是 1000 萬本身，而是你一年要花多少錢。

為什麼實務上不能只看這個公式？

雖然 25 倍法則與 4% 提領法則，是退休規劃中常用的工具，但它們都有前提假設。

1. 投資報酬與市場波動

4% 法則的前提，是資產必須放在能產生報酬的投資組合中，例如股票與債券的配置，而不是單純放在低利率的定存。如果資金沒有足夠的報酬來源，1,000 萬本身並不會自動變成穩定收入。

2. 通膨與生活成本上升

通膨會持續侵蝕現金的購買力。今天 40 萬能過得剛好，10 年後，可能需要 50 萬、60 萬才能維持同樣生活水準。因此，實務上的退休規劃，往往需要納入通膨調整，而不只是靜態計算。

3. 長壽風險與人生變化

現代人的退休，可能是一段長達 30 年、甚至 40 年的人生階段。在這樣的時間跨度下，固定 4% 提領，未必適用所有人。美國近年的研究也指出，隨著壽命延長與市場環境改變，部分專家已建議更保守或更具彈性的提領策略，而非單一比例套用。

台灣退休制度，往往被低估的關鍵角色

相較於完全依賴個人退休帳戶的國家，台灣仍有一套基本的社會支持系統。勞保年金與勞退金，雖然不足以讓人過得富裕，卻能在退休後提供穩定、不中斷的現金流。它們的價值不在於「讓你退休無憂」，而在於降低你必須從個人資產中提領的金額。

舉例來說，如果退休後，每月能從勞保與勞退合計領到 1～2 萬元，那代表你真正需要依賴 1,000 萬資產補足的生活費，其實比想像中少。這個差距，往往會讓原本看似不足的資產，在實務上變得可行。

所以，存到 1000 萬，可以退休嗎？

答案是在某些條件下，可以；但在多數情況下，不能只看數字。如果你符合以下條件：包含退休後的年支出不高、有穩定且合理配置的投資組合、已考量通膨與市場波動，具備勞保、勞退或其他被動收入來源。那麼 1000 萬可能是一個可行的退休起點。

但如果你忽略了生活成本上升、投資波動、通膨風險，也沒有其他穩定現金流來源，那麼 1000 萬很可能遠遠不夠。退休從來不是一個固定的數字，而是一種長期的生活設計。1000 萬，只是在特定條件下，成立的一個可能基準。真正決定你能不能退休的，是你對支出、收入、風險與生活方式的整體規劃。

