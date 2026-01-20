鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-20 16:28

雖然國土署日前提出方案，協助地方政府解決土石方處理問題，包括擴增最終去處、設置臨時暫置場等。但台灣區綜合營造業同業公會由理事長陳煌銘率各地代表出面指出，在可行性與跨部會協調不足，導致工程停擺、成本上升、工期延誤，建設公司面臨倒閉風險。

台灣區綜合營造業同業公會理事長陳煌銘。(鉅亨網記者張欽發攝)

陳煌銘並強調，工程土方以公共工程所占比重高達 60-70%，在目前出現解決土方去處出現中央各部會協調不足，甚至中央與地方政府協調狀況不佳，甚至土方業者難以跨縣市暫置等不利狀況一再出現，使業者營造業及建築物因土方問題陷入停滯。而此一問題絕非單純的國土署能解決。

‌



由於土方問題已存在超過 30 年，隨著工程規模擴大及都市更新，營建廢棄物問題日益嚴重。現行管制辦法雖有進展，甚至已存在已超過 30 年的土方問題，到目前的實際量體爲 30 年 3.5 倍大，至今仍未解決，且情況更為嚴重，現在公共工程動輒上億元甚至高達數百億元，土方量成為重大問題，

此外，陳煌銘並指出，老舊建築的都市更新也是一大挑戰，許多公辦及民辦都更面積龐大，產生的營建廢棄物將成為未來更嚴重的問題，若無法徹底解決，後續問題將更加複雜。

土方問題起因於高雄美濃盜挖及垃圾亂倒，他表示，盜挖現象顯示不論工程或開挖的土壤與土石都是資源，若能妥善運用這些土方土石，包括台灣許多公共建設的基礎開挖、地下開挖，挖出即是寶貴資源。

陳煌銘指出，營建廢土都是有價資源，不要都當成是廢棄物，而可以循環利用的寶貴資源，因內政部政策出來，造成公共工程、民間工程等進度延宕，對於台灣經濟產值影響重大，應該要立即或暫緩執行或想出具體辦法，讓工程可以持續推動。