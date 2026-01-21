鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-01-21 14:48

櫃買中心董事長簡立忠於今 (21) 日年終媒體餐會中表示，114 年櫃買市場展現強勁韌性，股票與債券雙核心業務成績斐然。去年櫃買指數收在 276.24 點，上櫃市場日均成交值達 1165.42 億元，創下歷史新高 。此外，外資買賣比例攀升至 24.3% 的歷史高點，展現國際投資人的高度信心 。簡立忠強調，115 年將以亞洲資產管理中心政策為核心，擘劃五大發展主軸，包含強化多層次市場、提升永續服務、擴大永續債券市場、引進創新商品及推動數位轉型，穩步朝向亞洲創新籌資樞紐邁進 。

股債成果豐碩 日均值與周轉率傲視全球

回顧 114 年度表現，簡立忠指出，櫃買中心在股票市場表現優異，成交值周轉率達 390.82%，穩居全球第 2 名；上櫃股票本益比亦提升至 33.32 倍，兩項指標均為近 3 年最高 。籌資功能方面，新申請上櫃家數達 44 家，創近 10 年新高，其中 IPO 籌資金額達 226.05 億元，較前一年大幅成長超過 5 成 。此外，全體上櫃公司基本面穩健，114 年總營收達 3 兆 347 億元，年增率達 8% 。

在債券市場部分，櫃買中心已成為亞太地區的領航者。債券 ETF 掛牌檔數達 95 檔，發行規模近 3 兆元，排名亞太第 1、全球第 7 。備受關注的永續發展債券，114 年發行量達 2090.6 億元（63 檔），成功突破 2000 億元大關，其中政府機構發行金額為 161 億元，成長 34%，為推動公共建設注入強心針 。

115 年五大主軸啟動 邁向亞洲創新籌資樞紐

展望 115 年，簡立忠提出五大工作主軸以提升國際競爭力。首先是強化多層次市場動能，持續推動「創櫃板 Plus」，結合國發基金與創投資源，協助中小微企業銜接資本市場 。其次為提升上櫃公司服務，自 115 年起正式實施「綠色證券認證制度」，獲頒認證的企業可納入 ESG 評鑑加分，協助企業在淨零轉型中取得融資優勢 。

第三大主軸為擴大永續發展債券市場，簡立忠預告今年將推動首檔綠色中央政府公債掛牌，並研議氣候轉型債券與公司債代幣化制度，目標讓發行規模再創新高 。

第四大主軸是引進創新商品，規畫開放多資產主動式 ETF、目標日期型及目標到期型 ETF，並充實黃金現貨投資工具，落實壯大資產管理計畫 。

最後則是數位轉型升級，導入 AI 與自動化技術於監理流程，以提升監理效率並降低人為風險，維護交易環境的安全透明 。