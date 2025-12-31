鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-12-31 11:22

隨著 115 年新年度的到來，櫃買中心為響應金管會「上市櫃公司永續發展行動方案」及「打造台灣成為亞洲資產管理中心」的政策目標，正式啟動年度五大推動項目 。這場永續轉型的革新計畫，不僅涵蓋淨零減碳、接軌國際準則，更透過深化永續治理與綠色金融認證，為台灣上櫃企業挹注經營新氣象，強化在國際資本市場的競爭力 。

在淨零減碳的實踐上，115 年將進入溫室氣體盤查與確信的關鍵階段 。鋼鐵、水泥工業及資本額 100 億元以上之公司，需持續揭露合併報表母子公司溫室氣體數據與減碳達成情形 。資本額 50 億元至 100 億元的公司，則自本年度起擴大揭露至合併報表的減碳目標、策略及具體行動計畫 。至於資本額 50 億元以下之企業，115 年起亦需全面揭露前一年度個體公司的盤查數據，展現全體上櫃公司邁向綠色轉型的決心 。

為與國際標準無縫接軌，櫃買中心積極推動 IFRS 永續揭露準則 。資本額 100 億元以上之企業，115 年起將正式接軌並試行編製年報永續資訊專章，並規畫於次年度達成財報與永續資訊同步申報的目標 。中小型企業亦依循時程，分別展開差異辨認、財務影響評估及成立跨部門專案小組，利用櫃買中心建置的「接軌 IFRS 永續揭露準則專區」一站式資源，確保資訊揭露之精準度 。

永續治理層面則迎來評鑑制度的重大轉型，自 115 年起「公司治理評鑑」正式更名為「ESG 評鑑」，全面強化環境、社會及治理三大面向的評估，作為投資人決策參考 。在董事會職能提升方面，本年度辦理改選的公司，應至少委任一名不同性別董事，且半數以上獨立董事任期不得超過三屆 。此外，115 年更首度推動「綠色證券認證」制度，表彰綠色收入達標之企業，獲證者不僅能於 ESG 評鑑加分，更有助於在金融機構授信時取得優質融資條件 。