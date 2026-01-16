松川因應電動車及AI HVDC需求 持續完成開發新產品有利再成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-16 17:26

繼電器廠松川精密 (7788-TW) 在 2025 年第三季以來的業績走穩，松川精密在去年第三季完成全球生產區位的布局調整並轉虧爲盈，而第四季起也呈現需求湧現的走勢，同時，在預估全球電動車市場將持續成長且因應 AI 與數據中心的快速發展，為提高電流密度與符合安全性要求，持續完成開發新產品，將有利於推動業績再成長。

松川精密董事長王傳世。(鉅亨網記者張欽發攝)

松川精密在 2025 年 12 月營收以 6.03 億元創新高，月增 16.06%，年增 6.24%。松川精密 2025 年第四季達 16.71 億元，創新高也優於預期 ，季增 9.27%，年增 6.41%；2025 年營收創新高，達 64.34 億元，年增 7.89%。而法人預估在 2026 年，松川營收將有雙位數的成長。

對於電動車的市場需求，法人估 2026 年全球 EV 市場仍維持約年增率 14% ，顯示需求持續擴張。隨中國補貼政策調整與美國稅收抵免退場，市場成⾧動能轉向較為常態化的需求結構。歐洲在英國、德國等國政策延續支撐下，2026 年仍維持雙位數成長。

松川精密指出，電動車市場帶動繼電器產值增加，其中美系電動原訂 2026 年交貨的新案，因設計可沿用於現有車款，2025 年第四季已開始交貨，預計 2026 年逐步放量。而應用在新㇐代 Supercharger 的產品已展開量試。在歐系 德國大廠電動車應用產品開始交貨，持續放量出貨。而韓系及日系則在 隨車充電系統及車載充電系統應用。

松川精密完成全球生產區位的布局調整，並且在汽車市場穩步前進，美系客戶訂單新案在 2026 年陸續投產； 對歐系客戶切入新車款， 於 2025 年第四季起交貨，2026 年放量。同時，爲此松川也爲嘉義廠及越南廠增加產能。

在 AI 電源 (Data Center) 與工業控制應用方面，松川產品應用範圍涵蓋變頻器、電源供應器、不斷電系統、伺服器電源、 ATS、PDU、大樓控制、機械設備等每種應用使用多種繼電器，客戶群廣且穩定。松川 除既有產品維持穩定的出貨以外，因應 AI 與數據中心 快速發展，為提高電流密度與符合安全性要求，持續開發新產品，以滿足新興的技術與應用，鞏固現有客戶。

輝達 (NVDA-US) 已宣布次世代 Vera Rubin 系列將在 2027 年導入 800V 高壓直流（HVDC）架構，以滿足新一代機櫃單櫃高達 600 千瓦（kW）的龐大功耗需求，AI 運算正式邁入兆瓦級時代，松川的高壓、大電流繼電器對台灣電源龍頭企業出貨，將在 2026 年下半年出貨；不過，松川精密主管指出，相關應用的其他客戶，將於 2026 年起首季起開始出貨。