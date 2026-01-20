台北電玩展1/29登場 399家廠商攜手推逾500款遊戲
鉅亨網記者彭昱文 台北
2026 台北國際電玩 (TGS) 將於 1 月 29 日至 2 月 1 日在南港展覽館 1 館登場，將有自 26 個國家地區、399 家業者參展，共計展出逾 500 款遊戲，其中超過百款未上市新作。
TGS 商務區則於 1 月 29、30 日登場，共有 16 國、101 家業者參與，展出類型包含獨立遊戲、遊戲開發、發行代理、金流服務、在地化服務、行銷推廣、美術動畫設計、IP 授權、音效製作、AI 應用等。
台灣廠商包括智冠 (5478-TW)、網銀國際與遊戲橘子 (6180-TW) 攜手的數位娛樂支付服務商樂點 (GASH)、光聚晶電 (6111-TW) 旗下大宇資訊、以及網龍 (3083-TW)、昱泉 (6169-TW)、唯晶科技、So-net 台灣碩網、GameWorks 等。
與商務區同期舉辦的亞太遊戲高峰會今年推出「MAIN STAGE」與「AI STAGE」兩大舞台，聚焦遊戲開發、獨立遊戲、營運行銷、金流支付、生成式 AI、趨勢科技共 6 大熱門議題，全球遊戲相關產業鏈的指標大廠及菁英講師登台。
