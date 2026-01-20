鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-20 20:08

台鐵公司今 (20) 日表示，為因應 115 年春節連續假期疏運旅客需要，自今 (2026) 年 2 月 12 日 (周四) 起至 2 月 23 日 (周一) 疏運期間，全線再加開各級列車 52 班，其中 20 班為東線對號列車，32 班為西線對號列車。台鐵表示，加開列車自本周 1 月 23 日起開放訂票，今年整體春節連假運能將較平日增加 6.7%。

台鐵：春節加開列車52班1/23開放購票，今年春節運能提升6.7%。(鉅亨網資料照)

台鐵指出，115 年春節疏運期間，西部幹線 EMU3000 型列車暫停自由座服務，改於乘車當日限量發售 200 張無座票 (禁止進入 6 車)，旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵 e 訂通」APP 取票。

台鐵表示，加開列車訂於本周 1 月 23 日零時起同步開放網路、台鐵 e 訂通、超商及電話語音訂票，歡迎旅客多加利用，相關加開列車車次、時刻，即日起可於台鐵公司官網及「台鐵 e 訂通」APP 查詢。