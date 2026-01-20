鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-01-20 15:50

中國在過去 3 個月內，已購買約 1200 萬噸美國黃豆，正式跨越了一項備受矚目的貿易門檻，並兌現了川普政府去年 11 月所提出的關鍵承諾。儘管北京方面並未公開承認相關採購，但消息人士指出，中國這個全球最大的黃豆消費國已預訂了足夠的貨物，以達成目標。

在美中領導人進行貿易談判之前，受關稅上調影響，中國曾數月迴避採購美國農作物。然而，在去年 10 月下旬的峰會前夕，中國重新回到美國市場。為了便利採購，中國政府採取了多項實質舉措，包括下調關稅，以及解除對 3 家美國供應商的進口限制。

‌



據交易人士透露，這波採購主力主要來自國有企業，特別是負責管理戰略庫存的中儲糧。

為了騰出空間容納即將到港的大量貨物，北京近期還舉行了多場黃豆拍賣。雖然美國農業部的官方數據因存在滯後性，截至 1 月 8 日的紀錄，僅顯示採購量略高於 800 萬噸，但市場普遍認為，多數貨物將在今年第一季陸續裝船。

此次達標顯著提振了出口商的信心，使市場看好中國能進一步實現白宮設定的長期目標，即在 2028 年前，每年購買至少 2500 萬噸美國黃豆。

然而，這並不代表中國對美採購模式發生了根本性轉變。出於糧食安全戰略的考量，中國自川普第一任期的貿易戰以來，一直致力於降低對美國農作物的依賴，並積極實現供應來源多元化。目前，中國已基本覆蓋至 3 月的需求，並開始預訂來自巴西的新作黃豆，裝船期已排至 8 月。