鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-19 11:52

金寶延續上周攻勢，今天早盤 33.8 元開高走高，盤中最高漲至 36.95 元，進逼漲停板，成交爆量超過 18 萬張。仁寶早盤則以 30.85 元開平盤，雖一度翻黑跌至 30.4 元，不過隨後翻紅上攻，最高漲至 33 元，漲逾半根停板，成交量超過 5.2 萬張。

‌



金寶與仁寶積極布局 AI 伺服器領域，金寶目前 AI 伺服器出貨以主板為主，雖相關營收比重仍不高，但認為 HVDC 應用將成為 AI 伺服器電源櫃趨勢，金寶也已具備相關製造能力。仁寶也持續推進伺服器業務，看好在專案挹注下，預期伺服器業績有望逐季增溫。