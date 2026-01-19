鉅亨網記者劉玟妤 台北
金仁寶集團將於本周舉辦旺年會，買盤先行卡位金寶 (2312-TW) 與仁寶 (2324-TW)，金寶將發表高壓直流輸電 (HVDC) 新品，攻 AI 伺服器商機，仁寶也將釋出最新展望，今 (19) 日雙雙漲逾半根停板。
金寶延續上周攻勢，今天早盤 33.8 元開高走高，盤中最高漲至 36.95 元，進逼漲停板，成交爆量超過 18 萬張。仁寶早盤則以 30.85 元開平盤，雖一度翻黑跌至 30.4 元，不過隨後翻紅上攻，最高漲至 33 元，漲逾半根停板，成交量超過 5.2 萬張。
金寶與仁寶積極布局 AI 伺服器領域，金寶目前 AI 伺服器出貨以主板為主，雖相關營收比重仍不高，但認為 HVDC 應用將成為 AI 伺服器電源櫃趨勢，金寶也已具備相關製造能力。仁寶也持續推進伺服器業務，看好在專案挹注下，預期伺服器業績有望逐季增溫。
另外，仁寶日前也代子公司金仁寶總部資產開發股份有限公司公告，以租地委建方式新建集團總部大樓新建工程的機電工程。根據仁寶公告，此次與世宏簽訂主體工程的機電工程材料設備採購契約，以及工程承攬契約，契約總金額分別為 24.83 億元與 17.15 億元，預估總金額不超過 41.97 億元。