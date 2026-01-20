環工業者裕山對廢棄物資源化業務營收比重將再提高

具備自主研發能力及海外業務經驗的環工業者裕山 ( 7715-TW ) 在業務方向上 ，擬定對廢棄物資源化業務營收積極向上提升，法人預估，裕山 2026 年營收尋求成長同時，對廢棄物資源化業務營收可望提升至營收比重的 8-10%。

同時，裕山對近期完成租用屏東台糖土地約 2923 坪 20 年租約，20 年租金加上權利金支出約 7953 萬元，裕山主管指出，在取得此一新有利租約的條件下，估計將分期再投資 1 億元，並將分散於原使用中屏東及高雄仁武的租用的機具廠區集中到此一區位，除有利集中管理且預估完成移轉之後，每年將可省下 200 萬元租金支出。