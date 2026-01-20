鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 05:10

美國總統川普周二 (20 日) 重返白宮屆滿一周，過去一年他以一連串震撼性政策「閃電戰」迅速擴張總統職權，深刻改寫了美國的內外格局，如今邁入執政第二年，川普的行動愈發顯得毫無拘束，不僅加深國內政治與社會分裂，也讓外界對他的治理模式產生更多疑慮與關注。

過去幾周以來，川普接連下達多項引發爭議的指令；在明尼蘇達州針對非法移民展開更激進的聯邦執法行動；指揮美軍赴委內瑞拉抓捕該國領導人；重提曾備受嘲諷的收購格陵蘭島構想；公開威脅對伊朗實施轟炸；對聯準會 (Fed) 主席鮑爾的刑事調查不在乎。

今年 1 月 7 日，《紐約時報》引述他的話報導指出，川普稱作為三軍統帥的他在海外動用武力的唯一限制是「我自己的道德標準」。這些表態凸顯他對總統角色的獨特認知，也就是制度性制衡並非首要考量，自我判斷才是關鍵。

白宮發言人安娜凱利則強調，川普的第一個反應是尋求外交途徑，所有決策均經審慎思考，但在對方拒絕認真談判時，他保留包括軍事在內的全部選項，例如派兵突襲委國以及去年對伊朗三處核設施的空襲。

去年 1 月 20 日，川普以勝選者之姿開啟第二任期，誓言在經濟、聯邦機構、移民政策乃至文化生活層面實現深度重塑。迄今他已兌現大部分承諾，被不少分析家視為美國現代史上最具權力的總統之一。

然而，如同所有無法再競逐連任的美國總統，川普在第二年無可避免遭遇權力自然衰減。他在全美支持率持續低迷，《路透社》與 Ipso 最新民調顯示僅 41% 受訪者認可其施政表現，58% 表示不滿，雖非其第二任期最低，但仍遠低於常態水準。越來越多民眾對川普的經濟治理能力表達疑慮，並對其政策優先事項深感不安。

不過，美國社會極化依舊，他在核心支持陣營中仍保有穩固基礎。民主黨策略師 Alex Floyd 批評，川普對法治與權力分立的漠視令全美民眾陷入更廣泛的不安，選民恐因此讓共和黨在期中選舉付出代價。

川普本人亦坦承，共和黨今年 11 月大選恐失去國會主導權，並以歷史慣例解釋期中選舉對執政黨不利。他敦促黨內同僚全力捍衛參眾兩院，否則一旦民主黨重掌眾議院，恐將第三次啟動彈劾程序。

面對民眾關切的高物價問題，川普則堅稱當前經濟處於史上最強，即便數據顯示通膨壓力未減。為緩和民怨，他近期在演說與行動中試圖回應生活成本議題，卻又將其歸咎於民主黨操弄的「騙局」，反而讓訊息傳達更顯矛盾。

回顧重返白宮首年，川普大刀闊斧縮減聯邦文職編制，裁撤並關閉多個政府機構，大幅削減對外人道援助，發起大規模移民搜捕與遣返，並向民主黨主政城市派駐國民警衛隊。他掀起面向多國的關稅壁壘引發貿易摩擦，推動大規模減稅與支出削減法案，起訴政治對手，限制部分疫苗獲取，並公開抨擊大學、律所與新聞機構。

儘管承諾就職首日終結俄烏衝突，但和平進程卻幾無突破，所謂「已結束八場戰爭」的說法，因多地戰火未熄而廣受外界質疑。

歷史學家與分析家指出，雖然歷任總統都有擴張行政權的傾向，但川普推進速度與幅度罕見。他靠著行政命令與緊急狀態宣告，將許多決策權由國會轉移至白宮。最高法院保守派多數屢次站在其立場，共和黨主導的國會鮮少設限，且不同於第一任期，如今內閣成員皆為忠誠親信。

美國總統史學者 Timothy Naftali 認為，川普在第二任期所受制度約束，少於自富蘭克林 · 羅斯福以來的任何一位總統。羅斯福在 1933 至 1945 年間憑藉國會壓倒性優勢順利推行新政，並在大蕭條時期享有廣泛民意，而當時的共和黨則四分五裂。

分析人士與共和黨內幕僚警告，若川普無法讓選民信服他體察民生疾苦，部分共和黨人恐將在 11 月選舉中為自保與他切割。儘管川普本人不參選，卻打算今年密集出訪推銷經濟政策，試圖塑造有辦法壓低物價的形象。