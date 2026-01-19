search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團PNC-US的目標價調升至244.5元，幅度約3.6%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)提出目標價估值：中位數由236元上修至244.5元，調升幅度3.6%。其中最高估值271元，最低估值211元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予PNC金融服務集團評價：積極樂觀18位、保持中立5位、保守悲觀2位。

PNC金融服務集團今(19日)收盤價為223.18元。近5日股價上漲3.6%，標普指數下跌0.53%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



美股PNC市場預估目標價

PNC金融服務集團223.18+3.79%

