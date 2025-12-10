銀行vs金融科技暗戰升級！美PNC攜手Coinbase為高淨值客戶推比特幣交易服務

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-12-10 08:30

近日，美國 PNC 金融服務集團 (PNC-US) 向其私人銀行客戶開放比特幣交易功能，此舉代表這家傳統銀行巨頭正式透過自有平台提供數位資產服務。該服務靠的是 7 月與加密貨幣交易所 Coinbase(COIN-US) 達成的合作框架，允許高淨值投資者及家族辦公室透過投資管理帳戶直接買賣比特幣，交易資金可來自其在 PNC 的支票帳戶。

銀行vs金融科技暗戰升級！PNC攜手Coinbase為高淨值客戶推比特幣交易服務（圖：Shutterstock）

Coinbase 機構業務負責人 Brett Tejpaul 表示，此次合作為客戶提供經紀與技術支持，實現任意金額的比特幣交易。

Tejpaul 形容 Coinbase 正扮演著類似亞馬遜雲端科技 (AWS) 的角色，為金融機構提供加密基礎建設服務。作為交換，PNC 也將為 Coinbase 提供資金管理支援。

PNC 執行長 Bill Demchak 則直言稱此舉是為抵禦金融科技公司對該銀行客戶關係的侵蝕。「若放任不管，銀行可能被降級為後台部門。」

PNC 投資長 Amanda Agati 也說，當前客戶並非急於大額投資加密貨幣，而是渴望透過銀行管道理解數位資產的價值。她強調，PNC 正處於探索初期，但掌握全連結服務能力至關重要。

值得注意的是，比特幣交易並非 PNC 首款加密產品。該行先前已推出可投資比特幣、以太幣的被動型 ETF。

Agati 透露，將在明年把服務拓展至機構投資者，包括非營利組織、捐贈基金及基金會。

PNC 此次佈局凸顯傳統金融機構加速擁抱數位資產的趨勢。隨著監管環境逐步明朗，PNC 成為首家透過自有平台提供加密貨幣交易的美國大型銀行，為業界樹立新標竿。