鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-19 18:59

中華電信 (2412-TW) 今 (19) 日與金屬中心正式簽署「產業智慧轉型與 AI 升級合作備忘錄」。雙方透過合作，規劃從智慧製造、智慧醫療及無人載具等智慧化轉型與 AI 升級，提升智慧化意識、技術驗證到跨域應用，共同打造 AI 應用生態系，助力國內企業從技術驗證走向規模化落地。

中華電信指出，此次與金屬中心結盟，聚焦強化智慧製造、智慧醫療及無人載具等智慧化轉型與 AI 升級，結合雙方在政府機關及多元產業的深耕經驗，協助企業精準掌握市場趨勢，共同進行技術合作開發，加速技術成果的市場落地。

‌



總經理林榮賜指出，中華電信正全力打造 AIDC，成為國家級 AI 基礎建設提供者，建構電信雲、算力雲及 AI 應用三大驅動引擎，強化海地星空 AI 韌實力，以電信基礎建設，支撐邊緣 AI 創新應用。此次結合金屬中心對產業需求的洞察，能將自主研發的 AI Agent 與 LLM 領域模型導入實際產線，為企業提供從算力、模型到應用的全方位解決方案。