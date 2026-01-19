鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至32.9元，預估目標價為200元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由31.21元上修至32.9元，其中最高估值38.22元，最低估值27.89元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|38.22(38.22)
|30.61
|28.57
|最低值
|27.89(27.89)
|5.22
|9.97
|平均值
|32.1(31.87)
|20.29
|17.14
|中位數
|32.9(31.21)
|21.6
|14.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|400,860,000
|395,515,040
|407,676,060
|最低值
|369,247,700
|316,886,160
|326,470,520
|平均值
|381,862,190
|355,131,650
|355,146,720
|中位數
|379,131,320
|353,490,000
|335,783,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|139,453,293
|35,337,051
|334,200,661
|239,014,860
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|463,567,897
|276,714,825
|627,283,761
|489,406,832
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
下一篇