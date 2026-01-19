鉅亨速報 - Factset 最新調查：長榮(2603-TW)EPS預估上修至32.9元，預估目標價為200元

search icon



根據FactSet最新調查，共9位分析師，對長榮(2603-TW)做出2025年EPS預估：中位數由31.21元上修至32.9元，其中最高估值38.22元，最低估值27.89元，預估目標價為200元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值38.22(38.22)30.6128.57
最低值27.89(27.89)5.229.97
平均值32.1(31.87)20.2917.14
中位數32.9(31.21)21.614.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值400,860,000395,515,040407,676,060
最低值369,247,700316,886,160326,470,520
平均值381,862,190355,131,650355,146,720
中位數379,131,320353,490,000335,783,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS139,453,29335,337,051334,200,661239,014,860
營業收入
(單位：新台幣千元)		463,567,897276,714,825627,283,761489,406,832

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2603/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


