鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至7.61元，預估目標價為178.5元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.76元下修至7.61元，其中最高估值9.66元，最低估值6.68元，預估目標價為178.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值9.66(9.66)14.6921.58
最低值6.68(6.68)9.813
平均值7.75(7.88)12.0816.47
中位數7.61(7.76)11.8714.84

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值183,402,450220,131,850270,400,320
最低值178,616,000200,390,000225,415,090
平均值180,959,990206,715,550242,625,470
中位數181,570,000205,144,000232,061,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.676.5515.0210.21
營業收入
(單位：新台幣千元)		171,663,845151,398,038171,356,495155,022,197

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


