鉅亨速報 - Factset 最新調查：臻鼎-KY(4958-TW)EPS預估下修至7.61元，預估目標價為178.5元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對臻鼎-KY(4958-TW)做出2025年EPS預估：中位數由7.76元下修至7.61元，其中最高估值9.66元，最低估值6.68元，預估目標價為178.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|9.66(9.66)
|14.69
|21.58
|最低值
|6.68(6.68)
|9.8
|13
|平均值
|7.75(7.88)
|12.08
|16.47
|中位數
|7.61(7.76)
|11.87
|14.84
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|183,402,450
|220,131,850
|270,400,320
|最低值
|178,616,000
|200,390,000
|225,415,090
|平均值
|180,959,990
|206,715,550
|242,625,470
|中位數
|181,570,000
|205,144,000
|232,061,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.67
|6.55
|15.02
|10.21
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|171,663,845
|151,398,038
|171,356,495
|155,022,197
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/4958/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
