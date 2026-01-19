力成自結11月稅後EPS 0.83元 南茂獲利大增2.4倍
鉅亨網記者魏志豪 台北
記憶體封測廠力成 (6239-TW)、南茂 (8150-TW) 今(19) 日雙雙公告自結，力成去年 11 月稅後淨利 7.86 億元，年增 16.27%，每股稅後純益 0.83 元；南茂去年 11 月稅後淨利 2.55 億元，年增 240%，每股稅後純益 0.37 元。
隨著力積電 (6770-TW) 銅鑼廠確定賣給美光 (MU-US)，業界看好，力成與南茂原先就是美光的後段外包夥伴，隨著美光在台灣產能逐步擴張，加上力積電取得美光成熟產品的技術授權，都將為力成、南茂帶來新業務，成為未來成長新動能。
力成去年 12 月營收 72.97 億元，月增 2.19%，年增 30.52%，創下 3 年 5 個月來新高，2025 全年營收 749.29 億元，年增 2.2%。南茂去年 12 月營收 22.3 億元，月增 2.94%，年增 23.78%，改寫 3 年 7 個月來新高，2025 全年營收 239.33 億元，年增 5.45%。
力成與南茂近來雙雙受惠記憶體漲價狂潮，相關需求熱絡，同時也因應成本增加，在今年度陸續與客戶議價，將成本反映給客戶，相關漲價效益預計在後續逐步發酵。
