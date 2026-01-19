力成自結11月稅後EPS 0.83元 南茂獲利大增2.4倍

記憶體封測廠力成 ( 6239-TW )、南茂 ( 8150-TW ) 今(19) 日雙雙公告自結，力成去年 11 月稅後淨利 7.86 億元，年增 16.27%，每股稅後純益 0.83 元；南茂去年 11 月稅後淨利 2.55 億元，年增 240%，每股稅後純益 0.37 元。

力成與南茂近來雙雙受惠記憶體漲價狂潮，相關需求熱絡，同時也因應成本增加，在今年度陸續與客戶議價，將成本反映給客戶，相關漲價效益預計在後續逐步發酵。