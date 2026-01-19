鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-19 11:09

騰輝 – KY(6672-TW) 在泰國的新建廠工程已經動工並追加投資金額，擬發行無擔保可轉換公司債 (CB) 募資。其中，面額 5 億元的 CB 競拍自今 (19) 日起投標，預計在 1 月 23 日開標。

騰輝 - KY 擬發行無擔保可轉換公司債募集，是騰輝 - KY 於 2019 年 4 月在台第一 上市後的首次進行市場籌資，也是 CCL(銅箔基板) 廠繼台燿 (6274-TW) 發發行無擔保可轉換公司債 40 億元面額計募集 43.2 億元後，另一家發行 CB 籌資的 CCL 廠，其中，面額 5 億元的 CB 競拍自今日起投標。

在中系、台系 PCB 廠密集投資的泰國籌設新廠量產的需求之下，騰輝 - KY 在泰國大城府 Hi-Tech 工業園區新廠 7 月 30 日動工動土，是騰輝 - KY 在東南亞市場邁出關鍵的一步, 也是騰輝 - KY 完善全球布局一個重要的里程碑，同時，騰輝 - KY 日前並經董事會通過追加對泰國新廠的投資金額，其中部分資金將來自在台首次發行 CB 所募集的資金。

騰輝 - KY 泰國廠 2026 預計第二季進入量產後，除了持續保持公司散熱金屬基板材料長期的領先地位外，更可望在車頭燈市場、非照明類散熱應用、超高頻雷達與航空航天應用等領域提高市場滲透率。

騰輝 - KY 在泰國的投資設廠案，建設預計分兩個階段進行，第一期月產能約為 15 萬張。而台系專業 CCL 包括聯茂、台燿都己執行在泰國建廠，並加速擴產中，台光電 (2383-TW) 也選擇在馬來西亞設廠。

騰輝 - KY 除軍工、航天等特殊應用高毛利材料，長期持續終端認證及積極布局，新開發材料應用產品如熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、血糖測試儀、機器人、AR 眼鏡及超高導熱材料等應用上, 逐步突破持續推動成長。

另外，騰輝 - KY 在高頻應用鐵氟龍材料在國防、M6 等級高速不流膠 PP 片、低損耗的高散熱 PP 片在軍功應用上，新開發的各種膠系不流膠粘合片可應用在 AI 浪潮，帶起的手持與穿戴領域，還有超級充電樁、半導體 AI 芯片測試等高階應用受到客戶認可。