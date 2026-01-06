鉅亨網記者張欽發 台北
銅箔基板廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (6) 日公布最新營收資訊，2025 年度 12 月營收 3.83 億元，月增 6.92%，年增 10.31%，2025 年全年營收 42.6 億元，年增 0.81%。
騰輝 - KY 在 2025 年第四季營收 11.02 億元，與第三季相當，年增 7.16%，
騰輝 - KY 指出，受中國新能源車市場 2025 年在政策調整前的搶購效應帶動，散熱鋁基板需求增加，加上特殊材料國防航天 PI 具有優異信賴度、高耐熱性等特性受終端認可，訂單量增。
騰輝 - KY 指出，展望未來，除國防、航天等特殊應用高毛利材料，長期持續終端認證及積極佈局，新開發材料應用產品如熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、血糖測試儀、機器人、AR 眼鏡及超高導熱材料等應用上, 逐步突破持續推動成長。
另外高頻應用鐵氟龍材料在國防、M6 等級高速不流膠 PP 片、低損耗的高散熱 PP 片在軍功應用上，騰輝 - KY 新開發的各種膠系不流膠粘合片可應用在 AI 浪潮，帶起的手持與穿戴領域，及半導體 AI 芯片測試等高階應用受到客戶認可，隨著各項布局竭盡全力拓展，有助推升營收動能及獲利能力。
騰輝 - KY 在 2025 年 1-3 季稅後純益 2.48 億元，每股純益 3.46 元。
