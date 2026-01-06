‌



騰輝 - KY 指出，展望未來，除國防、航天等特殊應用高毛利材料，長期持續終端認證及積極佈局，新開發材料應用產品如熱塑性樹脂與特殊薄膜材料、血糖測試儀、機器人、AR 眼鏡及超高導熱材料等應用上, 逐步突破持續推動成長。

另外高頻應用鐵氟龍材料在國防、M6 等級高速不流膠 PP 片、低損耗的高散熱 PP 片在軍功應用上，騰輝 - KY 新開發的各種膠系不流膠粘合片可應用在 AI 浪潮，帶起的手持與穿戴領域，及半導體 AI 芯片測試等高階應用受到客戶認可，隨著各項布局竭盡全力拓展，有助推升營收動能及獲利能力。