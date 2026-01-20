鉅亨網編譯陳韋廷 2026-01-20 08:30

近日，宜家 (IKEA) 中國宣布將自 2 月 2 日起關閉位於上海、廣州、天津、南通、徐州、寧波及哈爾濱的 7 家門市，其中包括曾被譽為亞洲最大門市的上海寶山店，此舉讓宜家在中國內地的門市總數由 38 家縮減至 31 家，引發廣泛關注與不捨之情。

消息公布後，不少消費者與前員工紛紛表達懷念。有曾在寶山店兼職四年的網友回憶，宜家不僅提供節日禮物與豐盛員工餐，更營造了尊重包容的工作氛圍，許多顧客則懷念逛宜家時感受到的「平淡幸福感」，還有人對宜家的 1 元 (人民幣，下同) 冰淇淋、雞翅等經典美食念念不忘，有網友甚至擔憂宜家退出後，當地家居市場可能失去價格標竿，導致其他品牌隨意漲價。

‌



宜家自 1998 年進入中國市場以來，憑藉北歐極簡風格、人性化陳列與高性價比產品，迅速成為都會生活方式的象徵。4.99 元的杯子和 39 元邊桌等單品，更強化其「平價實用」的品牌形象。

1999 年，宜家在北京首店開幕當天吸引 3.5 萬人潮，相當於當時北京地鐵日均客流十分之一，可見其轟動程度。

然而，這家曾被稱作「神仙外企」的巨頭，近年面臨嚴峻挑戰。2022 年，宜家已關閉上海楊浦店與開業不足三年的貴陽店，到 2024 年中國區銷售額降至 111.5 億元，較 2019 年巔峰萎縮近三成，全球母公司英格卡集團同期營收下降 5.5%，淨利暴跌 46.5%。

分析指出，宜家的困境根源於對中國市場變化的適應遲緩。當本土家居品牌憑藉電商與靈活供應鏈快速崛起，宜家仍高度依賴實體門市體驗，創辦人曾否決早期線上投資，直至 2018 年才啟動線上商城，且僅涵蓋 35 城，而彼時競爭對手如紅星美凱龍的線上交易占比已超 40%。

此外，本土品牌如源氏木語、林氏家居等，不僅以更低價格模仿宜家設計，更將產品開發週期壓縮至 7 天，遠勝宜家所需的 3 至 6 個月。

2024 年天貓雙 11 住宅家具銷售榜單中，宜家僅列第七，前三名均被本土品牌佔據。

面對衝擊，宜家嘗試以降價策略吸引顧客，近年累計調降超 300 款產品售價，然而成效有限。與此同時，宜家門市「體驗經濟」亦遭遇尷尬，樣品床上常躺滿休息的顧客，實際轉化率卻持續低迷。