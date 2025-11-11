鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為37.50元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.92元下修至2.85元，其中最高估值3.57元，最低估值2.5元，預估目標價為37.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值3.57(3.57)3.684.285.09
最低值2.5(2.5)1.60.952.97
平均值2.89(2.93)2.912.684.03
中位數2.85(2.92)3.012.624.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值139.44億138.14億140.62億142.84億
最低值110.49億109.57億108.60億121.00億
平均值126.34億128.50億127.05億131.92億
中位數126.31億129.08億126.49億131.92億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.754.2710.063.500.55
營業收入86.82億123.57億191.25億136.96億111.23億

詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


