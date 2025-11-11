鉅亨速報 - Factset 最新調查：美盛(MOS-US)EPS預估下修至2.85元，預估目標價為37.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對美盛(MOS-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.92元下修至2.85元，其中最高估值3.57元，最低估值2.5元，預估目標價為37.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|3.57(3.57)
|3.68
|4.28
|5.09
|最低值
|2.5(2.5)
|1.6
|0.95
|2.97
|平均值
|2.89(2.93)
|2.91
|2.68
|4.03
|中位數
|2.85(2.92)
|3.01
|2.62
|4.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|139.44億
|138.14億
|140.62億
|142.84億
|最低值
|110.49億
|109.57億
|108.60億
|121.00億
|平均值
|126.34億
|128.50億
|127.05億
|131.92億
|中位數
|126.31億
|129.08億
|126.49億
|131.92億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.75
|4.27
|10.06
|3.50
|0.55
|營業收入
|86.82億
|123.57億
|191.25億
|136.96億
|111.23億
詳細資訊請看美股內頁：
美盛(MOS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
