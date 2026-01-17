不影響答案 不賣對話 OpenAI揭示「最後手段」原則 ChatGPT廣告數週內登場

鉅亨網編譯許家華 2026-01-17 06:33

OpenAI 正式宣布，將在 ChatGPT 導入廣告機制，這項決定距離執行長奧特曼 (Sam Altman) 曾形容廣告是「最後手段」不到兩年時間，也象徵這家人工智慧先驅在高昂算力競賽與商業模式上的重大轉向。

（圖：REUTERS/TPG）

奧特曼於 2024 年 5 月在哈佛大學一場活動中坦言，他對廣告結合人工智慧感到不安，並表示「廣告加上人工智慧讓我感到有些不安，我一直把廣告視為商業模式的最後手段。」然而，隨著 OpenAI 成本快速攀升，他的立場逐步軟化。

2025 年 6 月，他在 OpenAI 官方 Podcast 上表示自己並非「完全反對」廣告，只是必須拿捏好分寸，「我可以指出一些我覺得不錯的廣告形式，例如 Instagram，我從那也買過不少東西，但這真的需要非常小心地去設計」。

到了 2025 年 10 月，奧特曼再度被問及 OpenAI 過去批評其他科技公司打造「成癮型產品」的立場時，直言公司對此高度警惕。「我們確實非常擔心這件事，無論是 Sora、TikTok，還是 ChatGPT 中的廣告，這些都是已知問題，但我們可以透過設計來謹慎處理。」

OpenAI 導入廣告的背後，是愈發沉重的資本支出壓力。奧特曼、應用業務執行長 Fidji Simo，以及多位高層近年頻繁強調對算力的「近乎無止境需求」。目前 OpenAI 在資料中心與相關基礎建設上的支出承諾，累計已約達 1.4 兆美元，使外界質疑，在缺乏 Google(GOOGL-US)、Meta(META-US) 等大型科技公司成熟廣告業務支撐下，OpenAI 將如何負擔龐大成本。公司也已完成組織重整，轉為更傳統的營利架構，奧特曼表示，這是為了讓未來募資更為順利。

根據 OpenAI 於 1 月 16 日發布的說明，ChatGPT 的免費與 Go 方案用戶，將在未來幾週內開始看到廣告測試。公司強調，聊天回應「不會受到廣告影響」，所有廣告都會清楚標示，對話內容也不會分享給廣告主。「我們會以使用者信任與透明為優先原則，逐步測試廣告機制，讓 AI 能更普及。」OpenAI 在社群平台 X 上表示。