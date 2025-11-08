鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為22.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.35元，其中最高估值1.55元，最低估值1.25元，預估目標價為22.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.55(1.55)
|1.86
|2.05
|1.87
|最低值
|1.25(1.25)
|1.2
|0.95
|1.74
|平均值
|1.37(1.38)
|1.53
|1.63
|1.81
|中位數
|1.35(1.39)
|1.56
|1.71
|1.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|917.92億
|1,150.52億
|1,156.03億
|最低值
|712.10億
|781.82億
|807.62億
|平均值
|825.82億
|934.37億
|959.50億
|中位數
|835.73億
|921.15億
|958.68億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.24
|1.89
|1.40
|1.09
|1.28
|營業收入
|389.54億
|674.17億
|898.76億
|785.86億
|826.71億
詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
