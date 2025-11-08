鉅亨速報 - Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為22.00元

search icon



Factset 最新調查：Energy Transfer LP - Unit(ET-US)EPS預估下修至1.35元，預估目標價為22.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共14位分析師，對Energy Transfer LP - Unit(ET-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.39元下修至1.35元，其中最高估值1.55元，最低估值1.25元，預估目標價為22.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.55(1.55)1.862.051.87
最低值1.25(1.25)1.20.951.74
平均值1.37(1.38)1.531.631.81
中位數1.35(1.39)1.561.711.8

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值917.92億1,150.52億1,156.03億
最低值712.10億781.82億807.62億
平均值825.82億934.37億959.50億
中位數835.73億921.15億958.68億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.241.891.401.091.28
營業收入389.54億674.17億898.76億785.86億826.71億

詳細資訊請看美股內頁：
Energy Transfer LP - Unit(ET-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

