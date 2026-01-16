鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值39.64元，最低估值24.78元。
綜合評級 - 共有20位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀2位。
金羅斯黃金今(16日)收盤價為33.25元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲0.33%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
