鉅亨速報 - Factset 最新調查：金羅斯黃金KGC-US的目標價調升至34元，幅度約3.03%

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對金羅斯黃金(KGC-US)提出目標價估值：中位數由33元上修至34元，調升幅度3.03%。其中最高估值39.64元，最低估值24.78元。

綜合評級 - 共有20位分析師給予金羅斯黃金評價：積極樂觀15位、保持中立3位、保守悲觀2位。

金羅斯黃金今(16日)收盤價為33.25元。近5日股價上漲3.03%，標普指數上漲0.33%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



美股KGC市場預估目標價

