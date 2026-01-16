鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.28元，預估目標價為30.00元

search icon



Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.28元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.29元下修至0.28元，其中最高估值0.41元，最低估值0.21元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.41(0.41)0.660.881.24
最低值0.21(0.21)0.220.50.84
平均值0.28(0.28)0.410.680.99
中位數0.28(0.29)0.430.680.92

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值68.42億115.35億162.97億204.24億
最低值68.24億100.75億109.29億115.90億
平均值68.33億109.65億148.11億187.26億
中位數68.33億109.69億148.50億192.43億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.24-0.40-1.60-0.11
營業收入4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


