鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.29元，預估目標價為30.00元
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元下修至0.29元，其中最高估值0.41元，最低估值0.22元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.41(0.41)
|0.66
|0.88
|1.24
|最低值
|0.22(0.22)
|0.25
|0.5
|0.84
|平均值
|0.29(0.29)
|0.44
|0.7
|1.01
|中位數
|0.29(0.3)
|0.44
|0.7
|0.94
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|69.50億
|115.56億
|162.97億
|205.18億
|最低值
|68.24億
|100.75億
|109.29億
|115.90億
|平均值
|68.65億
|110.36億
|148.64億
|187.82億
|中位數
|68.48億
|110.99億
|149.86億
|193.61億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.24
|-0.40
|-1.60
|-0.11
|營業收入
|4,170萬
|4,499萬
|5,452萬
|5,687萬
詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
