鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.29元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.3元下修至0.29元，其中最高估值0.41元，最低估值0.22元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.41(0.41)0.660.881.24
最低值0.22(0.22)0.250.50.84
平均值0.3(0.3)0.440.71.01
中位數0.29(0.3)0.450.710.94

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值69.50億115.56億162.97億205.18億
最低值68.24億100.75億109.29億115.90億
平均值68.69億110.39億148.68億187.82億
中位數68.56億110.99億149.99億193.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-0.24-0.40-1.60-0.11
營業收入4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


