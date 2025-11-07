鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為30.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.41元，最低估值0.25元，預估目標價為30.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.41(0.42)
|0.71
|0.99
|1.24
|最低值
|0.25(0.25)
|0.32
|0.59
|0.68
|平均值
|0.32(0.33)
|0.48
|0.75
|1.02
|中位數
|0.33(0.34)
|0.47
|0.72
|1.03
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.43億
|117.51億
|175.10億
|205.18億
|最低值
|68.13億
|100.75億
|109.29億
|118.65億
|平均值
|69.83億
|111.93億
|152.49億
|189.23億
|中位數
|69.86億
|112.68億
|153.42億
|194.37億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.32
|-0.24
|-0.40
|-1.60
|-0.11
|營業收入
|4,122萬
|4,170萬
|4,499萬
|5,452萬
|5,687萬
詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
