鉅亨速報 - Factset 最新調查：QXO, Inc.(QXO-US)EPS預估下修至0.33元，預估目標價為30.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對QXO, Inc.(QXO-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.34元下修至0.33元，其中最高估值0.41元，最低估值0.25元，預估目標價為30.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.41(0.42)0.710.991.24
最低值0.25(0.25)0.320.590.68
平均值0.32(0.33)0.480.751.02
中位數0.33(0.34)0.470.721.03

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.43億117.51億175.10億205.18億
最低值68.13億100.75億109.29億118.65億
平均值69.83億111.93億152.49億189.23億
中位數69.86億112.68億153.42億194.37億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.32-0.24-0.40-1.60-0.11
營業收入4,122萬4,170萬4,499萬5,452萬5,687萬

詳細資訊請看美股內頁：
QXO, Inc.(QXO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

