中保科技加速導入AI 林建涵：中保科是台灣最安心信賴的安防系統

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-01-16 19:49

中保科 (9917-TW)2025 年營收突破 190 億元並創新高，年增 6.42%，中保科董事長林建涵並在今 (16) 日晚間的旺年會大秀集團導入的 AI 助理新標配「my omni」， 林建涵並指出，中保科是台灣最安心信賴的「AI 安防系統」。

中保科技董事長林建涵(右)與國產建材實業董事長徐蘭英。(鉅亨網記者張欽發攝)

中保科技集團今 (2026) 年旺年會以「AI 開創 + 永續創未來」為主題，宣布 2026 年全面推進 AI 落地應用，並首度對外亮相集團專屬 AI 智能助理系統「my omni」，鎖定內部效率與對外服務雙軸升級；展望 2026 年，中保科董事長林建涵表示，2026 年面對動盪的社會環境，以及風險災害，中保科最有能力透過累積近 50 年的經驗，成為全台灣提供安全安心可靠的安防系統，守護智慧城市與民眾。

林建涵指出，集團 2025 年全年營收來到 190.1 億元，再創歷史新高，感謝客戶支持與同仁打拚。面對 2026 年市場景氣，他強調中保科以「樂觀謹慎」的節奏，穩健朝既定目標前進，並看好智慧防災、智慧停車、無人商店、無人機平台中保無限飛 等需求升溫帶來的成長空間，「有信心今年會比去年更好」。

林建涵指出，近來工廠火警、住宅火災與公共場域安全事件屢成焦點，帶動家庭與企業對「即時預警、快速應變、可視化管理」的需求升級。中保科以「安全、安心、信賴」為核心，結合 AI、IoT 與雲端運算，推出包含「中保無限＋智慧防災」、「智慧樓管」、「防火智慧 Plus」及「AI 影像管理平台」等解決方案，從家庭、企業、工廠到公共場域，強化預防、監控與通報機制，協助客戶在缺工與人力成本上升的環境下，以更省時、省力的方式降低風險、提升營運韌性。

中保科總裁林孝信 (中)16 日出席旺年會。(鉅亨網記者張欽發攝)

中保科今年旺年會上的另一大亮點， 林建涵現場展演「my omni」，透過即席提問展示其功能，並宣布 2026 年正式上線，目標讓 AI 從「話題」走向「工具」，成為同仁工作上的實用助手。

「my omni」是中保科技亮相自家研發的智能助理系統， 建置了企業內部地端 AI 算力及大語言模型應用平台，期望以企業級數據應用之核心基礎，透過 AI 智慧自動化提升工作效率、決策品質及增進公司的 AI 技術能力，強化中保科迎接 AI 時代來臨之企業競爭力。

林建涵表示，AI 機器人，除了一般性的基本問答、文案生成、會議紀錄、分析數據、編寫程式、翻譯語言等功能外，還會陸續推出「HR 人資助理」及「Sales 業務助理」兩項專屬服務機器人供相關同仁使用，讓中保科同仁在日常工作時多了 AI 小幫手的協助。