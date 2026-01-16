鴻海旗下Fii越南北寧廠入選可持續燈塔工廠 集團累計達9座

鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-01-16 19:03

世界經濟論壇 (WEF) 公佈最新一批燈塔工廠名單，鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (Fii)(601138-CN) 越南北寧省的廠區以充分利用 AI 技術，在複雜製造供應鏈中加速減碳轉型的實質成效，獲選成為越南國家首座可持續燈塔工廠；也是鴻海旗下第二座可持續燈塔工廠，集團燈塔工廠累計總數達到 9 座。

鴻海旗下Fii越南北寧廠入選WEF可持續燈塔工廠 集團累計達9座。(圖：鴻海提供)

WEF 表示，鴻海北寧廠導入超過 20 項數位與 AI 解決方案，包括 AI 驅動的綠色設計，降低物料清單的碳足跡、專為中小型供應商打造的生成式 AI 碳盤查平臺以及結合 Omniverse 與 AI 技術的能源效率優化方案。實現了範疇三排放減量 22%，以及範疇一與範疇二排放合計減量 34%，展現數位化與 AI 技術在複雜製造供應鏈中，加速減碳轉型的實質成效。

‌



鴻海表示，以 AI 為核心的技術創新，已經成為集團推動永續發展戰略的重要支撐。透過 AI 創新技術和數位化運營方法，不僅可提高生產效率，還大幅減少環境足跡，讓全球製造產業朝向更智慧、更潔淨、更環境友善的方向邁進，為供應鏈的減碳轉型貢獻力量。

越南北寧廠也成為鴻海集團繼深圳龍華、鄭州、武漢、成都、深圳觀瀾、桃園南青廠、越南北寧廠、深圳觀瀾 (可持續) 後，所拿下的第九座燈塔工廠同時也是第二座可持續燈塔工廠。

燈塔工廠被稱為「世界最先進的工廠」，是由世界經濟論壇（WEF）遴選，代表了全球製造業智慧製造和數位化的最高水準。可持續燈塔工廠則旨在表彰在碳減排以及循環經濟領域作出優秀表率的領先者，被稱為「燈塔中的燈塔」。

可持續燈塔工廠既要滿足技術先進性和卓越運營管理的要求，還達到提升工廠節能降耗、減汙降碳、降本增效等方面的績效。為達成這一目標，鴻海北寧廠充分利用 AI 技術，建設基於 GenAI 的智慧園區平臺，整合生產、運營、能源管理、碳追蹤與 EHS，實現即時洞察與自動優化，打造智慧製造標杆園區。