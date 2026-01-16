廣達楊麒令：Vera Rubin伺服器8月出貨 今年產能目標翻倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-16 16:14

廣達 (2382-TW) 資深副總暨雲達總經理楊麒令指出，輝達 (NVDA-US) 新一代 Vera Rubin 平台預計今年 8 月可望出貨，並將沿用現有 GB 系列架構，而非原先市場預期的 Hyper 架構，預期導入將較為順暢。他並指出，今年產能目標成長 1 倍。

資深副總暨雲達總經理楊麒令。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

楊麒令表示，現階段 AI 伺服器出貨主力為 L11，部分專案延伸至 L12，僅有少數通用型伺服器以 L10 出貨，且整體趨勢朝向整機櫃 (rack) 出貨。他也持續看好廣達 AI 伺服器今年展望，除年增三位數外，AI 伺服器營收占整體伺服器比重可望達 8 成。

至於通用型伺服器展望，楊麒令觀察，並無受到 AI 伺服器業務排擠，且持續積極搶攻所有需求所帶來的商機，他笑說：「反正有生意我怎麼不接，客人來我當然都歡迎。」

產能方面，楊麒令說「過去兩三年來，幾乎每個禮拜都在討論擴廠計畫」，擴充的產能集中於美國與墨西哥，不過美國田納西州因電力限制問題，產能擴充將較為保守，而墨西哥廠目前以 L10 為主，第一季將進入量產，後續再視量產情況討論擴產可能。整體而言，希望今年產能能增加 1 倍，並以生產 L11 為最終目標。

另外，楊麒令提到，因應 AI 伺服器需求持續成長，除布局產能，也積極擴編伺服器相關人力。他並指出，目前伺服器人力接近 3000 人，預計今年再增加 500 至 800 名人力，並以工程師為主。