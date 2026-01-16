鉅亨網編譯陳韋廷
中國 A 股電網設備族群今 (16) 日延續昨日上漲氣勢，思源電氣、積成電子、廣電電氣等漲停，主要因為中國國家電網昨日宣布，「十五五」期間 (2026-2030 年) 固定資產投資規模將達 4 兆元(人民幣，下同)，較「十四五」成長 40%，創歷史新高。
此次「十五五」4 兆的規劃，既是穩定成長的重要抓手，也直指新能源消納痛點。根據規劃，4 兆投資將聚焦四大方向：一是建構主網、配網、微網協同的新型電網平台，鞏固「西電東送、北電南供」能源輸送網路；二是加速特高壓直流外送通道建設，推動跨區跨省輸電能力提升超 30%；三是推動城鄉及邊遠地區配網升級，探索末端保供型、離網型微電網模式；四是實施「AI+」專案行動，強化電網數位賦能。
近年來，中國國家電網投資持續加碼，2023 年完成 5381 億元，2024 年增至 6092 億元，2025 年預計超 6500 億元；「十四五」期間總投資 2.85 兆元，較「十三五」增長 18%。
中國能源資源與負載中心分佈不均，「西電東送」模式長期存在，但新能源裝置快速成長與電網消納能力不足的矛盾凸顯。去年前 11 月，西藏、甘肅等地太陽能發電利用率僅 65.8%-89.6%，風電利用率低至 69.3%，棄風棄光率超 10%。
中國國家電網董事長張智剛此前曾指出，將重點服務「沙戈荒」大型風電太陽能基地送出，推動新能源集約式發展，強化配電網對分散式新能源的接納能力。
政策層面，《關於促進電網高品質發展的指導意見》明確，到 2030 年「西電東送」規模超 4.2 億千瓦，新增省間電力互濟能力 4000 萬千瓦，支撐新能源發電量佔比 30%、接納分散式新能源 9 億千瓦、充電基礎設施超 4000 萬台。
在「十五五」期間，中國國家電網經營區域風電、太陽能年均新增裝置電力預計 2 億千瓦，推動非化石能源消費佔比 25%、電能佔終端消費比重 35%，助力碳達峰目標。
巨額投資將直接拉動產業鏈。銀河證券數據顯示，2025 年國家電網輸變電設備招標金額 918.8 億元，較去年成長 25.3%；配網招標金額 1,245.7 億元。 「十四五」期間，特變電工、中國西電等設備企業業績持續成長，2025 年前三季歸母淨利年分別成長 28%、20%、73%。
特變電工表示，「十四五」新能源消納能力接近飽和，「十五五」特高壓建設規模將超前期，預計未來每年新開工直流特高壓 4 到 5 條。
九方金融研究所認為，新能源消納壓力下，特高壓核准節奏可望提速，配網投資或成後半程重點，台區互聯、變壓器擴容等環節值得關注。
中國國家電網強調，將透過嚴格造價管控、優化資源配置，實現「有力度更有精度」的投資，有序推動電網建設，協助擴充內需、穩定成長。
