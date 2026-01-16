此次「十五五」4 兆的規劃，既是穩定成長的重要抓手，也直指新能源消納痛點。根據規劃，4 兆投資將聚焦四大方向：一是建構主網、配網、微網協同的新型電網平台，鞏固「西電東送、北電南供」能源輸送網路；二是加速特高壓直流外送通道建設，推動跨區跨省輸電能力提升超 30%；三是推動城鄉及邊遠地區配網升級，探索末端保供型、離網型微電網模式；四是實施「AI+」專案行動，強化電網數位賦能。