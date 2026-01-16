鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.56元，預估目標價為2450元

search icon



根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.38元上修至27.56元，其中最高估值29.69元，最低估值25.72元，預估目標價為2450元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值29.69(29.69)52.2790.12
最低值25.72(25.72)35.151.3
平均值27.53(27.42)43.3172.81
中位數27.56(27.38)43.2273.37

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值34,141,00059,169,000100,340,000
最低值31,230,79040,273,00053,773,000
平均值32,689,66049,219,40078,697,360
中位數32,334,13049,037,24079,844,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS25.7526.1827.6910.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		25,044,19226,240,71424,039,67115,107,915

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


