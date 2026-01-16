鉅亨速報 - Factset 最新調查：創意(3443-TW)EPS預估上修至27.56元，預估目標價為2450元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對創意(3443-TW)做出2025年EPS預估：中位數由27.38元上修至27.56元，其中最高估值29.69元，最低估值25.72元，預估目標價為2450元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|29.69(29.69)
|52.27
|90.12
|最低值
|25.72(25.72)
|35.1
|51.3
|平均值
|27.53(27.42)
|43.31
|72.81
|中位數
|27.56(27.38)
|43.22
|73.37
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34,141,000
|59,169,000
|100,340,000
|最低值
|31,230,790
|40,273,000
|53,773,000
|平均值
|32,689,660
|49,219,400
|78,697,360
|中位數
|32,334,130
|49,037,240
|79,844,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|25.75
|26.18
|27.69
|10.9
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|25,044,192
|26,240,714
|24,039,671
|15,107,915
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3443/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 股債之外第三選擇 原物料強勢接棒
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 創意(3443)急跌-3.01%報2575.0元，成交826張
- 元鈦明日以參考價238元登興櫃 緯創為最大股東
- 〈台股盤後〉股王、台塑四寶硬挺 台積電法說會前觀望 跌131點收30810點
- 即將突破31000點！善用資金輪動，抓住紅包行情！
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇