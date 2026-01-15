鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-01-15 18:49

國內五大發卡行 2025 年 12 月信用卡戰報全數揭曉。在年底耶誕跨年節日、雙 12 電商大檔及海外旅遊旺季的強力推升下，單月簽帳金額合計衝上 3,273.67 億元，月增 15%、年增 10.26%，且五家銀行單月增幅均達雙位數。綜觀 2025 全年表現，五大發卡行累計刷卡量達 3 兆 5,664 億元，年增 7.86%，再次刷新歷史紀錄。其中，中國信託銀行單月簽帳金額 839.17 億元、全年累計 8902 億元，毫無懸念蟬聯單月與年度「刷卡王」雙冠寶座。

年底節慶旅遊助攻！五大發卡行2025簽帳金額衝破3.5兆元 創歷史新高。(圖：shutterstock)

進一步觀察個別銀行 12 月簽帳金額，中信銀行以 839.17 億元穩居第一，月增約 16%；國泰世華銀以 818.78 億元居次，月增 18%；北富銀以 588.73 億元居第三名，月增約 15%；玉山銀回升至 542.99 億元，居第四；第五名台新銀則為 484 億元。五大發卡行 12 月簽帳金額均較前一月呈現雙位數增加。

至於全年累計信用卡簽帳金額，中信銀達 8902 億穩坐龍頭寶座，國泰世華銀 8557 億元位列第二，玉山銀近 6630 億元登第三，北富銀來到 6283 億元，台新銀為 5292 億元。

至於 12 月新發卡狀況，中信銀與統一合作發行 uniopen 聯名卡持續吸客，單月仍有 14.8 萬張；玉山銀爆出 12.8 萬張居次，另外 3 家單月發卡落在 3.6 萬至 4.6 萬卡。

停卡數方面，中信銀仍居高檔，單月停卡逾 9 萬張；國泰世華與玉山皆停卡 8.7 萬張；而北富銀 11 月大動作清卡後，12 月停卡數回落至 1.4 萬張，為五家中最少。

北富銀表示，12 月信用卡刷卡量 589 億元，較去年同期成長 3%，因 12 月入帳天數較 11 月多 5 天，較上月成長 15%。2025 年度刷卡量達 6,283 億元，與 2024 年相比成長約 3%，再創歷史新高。12 月及全年刷卡量成長主要來自於旅遊及量販賣場，消費佔比近 4 成。

玉山銀指出，12 月成長動能為餐飲通路、網購及海外旅遊。受惠於「聖誕節」與「跨年」等重要節慶，結合電商年末雙 12 大檔，帶動餐飲與禮品採買需求，年末冬季滑雪旅遊旺季亦促進國外消費和旅遊通路簽帳增長。單月發卡量衝上 12.9 萬張，主要發卡動能來自玉山 Unicard、熊本熊卡、U Bear 等。