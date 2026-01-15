鉅亨速報 - Factset 最新調查：玉山金(2884-TW)EPS預估下修至2.12元，預估目標價為33元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對玉山金(2884-TW)做出2025年EPS預估：中位數由2.14元下修至2.12元，其中最高估值2.18元，最低估值2.04元，預估目標價為33元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|2.18(2.19)
|2.26
|2.45
|最低值
|2.04(2.04)
|2
|2.28
|平均值
|2.12(2.12)
|2.16
|2.37
|中位數
|2.12(2.14)
|2.19
|2.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|100,334,000
|102,129,000
|100,838,710
|最低值
|83,084,000
|87,192,000
|93,947,000
|平均值
|89,294,040
|92,929,360
|98,112,580
|中位數
|88,652,210
|92,031,160
|99,037,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|1.63
|1.41
|1.1
|1.54
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|76,144,545
|66,695,571
|54,805,919
|57,897,440
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2884/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
