盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.13%，報634.32美元
鉅亨網新聞中心
Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間14日22:45股價下跌34.31美元，報634.32美元，跌幅5.13%，成交量589,323（股），盤中最高價675.00美元、最低價633.45美元。
美股指數盤中表現
Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+6.71%
- 近 1 月：-1.79%
- 近 3 月：+11.61%
- 近 6 月：+85.07%
- 今年以來：+6.52%
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 安可(AMKR-US)大跌5.04%，報49.33美元
- 盤中速報 - 直覺外科(ISRG-US)大跌5.03%，報533.55美元
- 盤中速報 - 莫德納(MRNA-US)大漲5.05%，報41.6美元
- 盤中速報 - 安謀控股公司(ARM-US)大跌5.03%，報102.42美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇