鉅亨速報

盤中速報 - Applovin Corp - Class A(APP-US)大跌5.13%，報634.32美元

鉅亨網新聞中心

Applovin Corp - Class A(APP-US)截至台北時間14日22:45股價下跌34.31美元，報634.32美元，跌幅5.13%，成交量589,323（股），盤中最高價675.00美元、最低價633.45美元。

美股指數盤中表現

Applovin Corp - Class A(APP-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+6.71%
  • 近 1 月：-1.79%
  • 近 3 月：+11.61%
  • 近 6 月：+85.07%
  • 今年以來：+6.52%

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006912.80-0.73%
道瓊指數49088.08-0.21%
NASDAQ23381.18-1.39%
費城半導體7640.47-1.39%
Applovin Corp - Class A601.72-10.0%

