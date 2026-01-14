鉅亨網編譯王貞懿 2026-01-14 21:11

綜合《路透》周三 (14 日) 報導，伊朗高層官員表示，德黑蘭已警告鄰國，若華府攻擊伊朗，將打擊美軍基地。此舉意在嚇阻美國總統川普威脅介入支持伊朗抗議者的行動。

人權組織稱，已有約 2,600 人在鎮壓中喪生。以色列官員表示，根據以色列評估，川普已決定介入，但行動規模和時間仍不明確。

三名外交官告訴《路透》，部分人員已被建議在周三晚前離開美軍位於卡達的 Al Udeid 空軍基地。其中一名外交官形容這是「態勢調整」而非「下令撤離」。

伊朗要求區域國家阻止美攻擊

川普連日公開威脅要介入伊朗，但沒給具體內容。他周二接受訪問時誓言，若伊朗處決抗議者將採取「非常強硬行動」。「如果他們吊死他們，你們會看到一些事情發生。」他說。周二，川普也敦促伊朗人繼續抗議並接管機構，宣稱「援助正在路上」。

這位要求匿名的伊朗高層官員說，德黑蘭已要求美國在該地區的盟友阻止華府攻擊伊朗。

「德黑蘭已告訴區域國家，從沙烏地阿拉伯、阿聯到土耳其，如果美國攻擊伊朗，這些國家的美軍基地將遭攻擊，」該官員補充，伊朗外長 Araqchi 與美國特使 Steve Witkoff 的直接接觸已中斷。

鎮壓恢復部分平靜

伊朗境內資訊流動因網路封鎖受阻。總部在美國的 HRANA 人權組織表示，已證實 2,403 名抗議者和 147 名政府相關人員死亡。法國外長 Jean-Noel Barrot 說，他懷疑「這是伊朗當代史上最暴力鎮壓，絕對必須停止」。

西方官員表示，伊朗政府似乎沒有面臨立即崩潰，安全機構仍在掌控。鎮壓已恢復部分平靜，但當局受到衝擊。該西方官員補充，騷亂規模是近期前所未見，在政府特別脆弱時措手不及。

伊朗國營電視台播出德黑蘭、伊斯法罕、布什爾等城市為動亂中喪生者舉行的大型葬禮畫面。民眾揮舞旗幟和最高領袖哈米尼照片，高舉反暴動標語。Araqchi 表示，伊朗人決心捍衛主權和安全，對抗任何外國干預。

當被問到「援助正在路上」是什麼意思，川普周二告訴記者他們得自己想。川普說軍事行動是他考慮的選項之一。