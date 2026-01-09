中信金2025大賺806億元EPS 4.08元 中信銀獲利創高年增16%
鉅亨網記者陳于晴 台北
中信金控 (2891-TW) 今 (9) 日公告 2025 年 12 月份自結獲利，單月稅後純益 62.68 億元，累計全年合併稅後純益 806.19 億元，再創歷史新高，每股稅後純益 (EPS) 為 4.08 元。
中信金表示，子公司中國信託銀行 12 月份存放款業務穩健，財富管理銷售動能強勁，單月稅後純益 52.54 億元。2025 年由於放款部位擴大、淨利差持續拉升，加上財富管理業務動能表現優異且刷卡消費金額突破兆元，淨利息及手續費收入均呈雙位數成長，累計全年稅後純益 572.98 億元，年增 16%，創下歷年新高。
台灣人壽 12 月份依「人身保險業責任準備金計提基礎調整」函令，一次性增提當年度稅前獲利 30% 之外匯價格變動準備金，致單月稅後虧損 3.36 億元；累計全年稅後獲利 208.5 億元，較 2024 年同期減少 3%。
若排除該影響，台壽整體獲利較 2024 年同期成長 29%，主因下半年台灣及美國股市屢創新高，台灣人壽把握股市上揚機會，處分股票及私募基金實現資本利得。保險新契約保費 2025 年在分紅及投資型保單業績大幅成長的帶動下，較 2024 年同期成長 55%。
展望 2026 年，中信金控將秉持銀行及保險雙核心的發展策略，持續創造價值，締造佳績。
