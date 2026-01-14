鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對群聯(8299-TW)做出2025年EPS預估：中位數由32.94元上修至33.18元，其中最高估值43.7元，最低估值23.28元，預估目標價為1462.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|43.7(43.7)
|100
|81.66
|最低值
|23.28(23.28)
|38.19
|46.32
|平均值
|33.07(32.6)
|69.65
|68.3
|中位數
|33.18(32.94)
|71.58
|78.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|72,665,000
|121,688,430
|139,678,750
|最低值
|69,739,000
|92,620,000
|95,946,000
|平均值
|71,325,180
|99,919,840
|111,995,890
|中位數
|71,320,000
|93,752,190
|102,631,330
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|38.95
|18.48
|27.71
|41.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,935,513
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
