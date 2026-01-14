〈焦點股〉晟銘電水冷機櫃出貨轉順助攻營收創高 漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-01-14 12:02

伺服器機殼廠晟銘電 (3013-TW) 自去年 11 月起水冷機櫃出貨轉佳，出貨動能持續提升，帶動 12 月營收 11.91 億元，年月雙成長，且創下歷史新高紀錄，也同步推升 2025 全年營收 150.31 億元，同樣寫新猷，激勵晟銘電今 (13) 日漲逾半根停板。

晟銘電水冷機櫃出貨轉順助攻營收創高，漲逾半根停板。(鉅亨網資料照)

晟銘電今天早盤以 122 元開高走高，盤中最高漲至 129 元，漲逾半根停板，截至 11 點 30 分，股價暫報 127.5 元，漲幅約 5.37%，成交量超過 4000 張。不過三大法人近日持續減碼，連續 7 個交易日賣超，合計賣超 4415 張。

晟銘電 12 月營收 11.91 億元，月增 14.95%，年增 12.06%；第四季營收 30.43 億元，季增 23.9%，年增 13.46%；累計 2025 全年營收 105.31 億元，年增 11.91%。

總經理羅志吉表示，在水冷機櫃出貨瓶頸問題解決後，出貨動能提升，終端訂單沒有改變，預期今年在水冷機櫃將有較具體的成長。他並指出，隨著 GB200 放量，今年 GB300 量體也將增加。法人預估，在水冷機櫃需求顯著提升下，晟銘電今年水冷營收比重將達 35%。