盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.03%，報139.08美元
鉅亨網新聞中心
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間13日23:31股價下跌7.36美元，報139.08美元，跌幅5.03%，成交量602,622（股），盤中最高價148.00美元、最低價139.06美元。
美股指數盤中表現
Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.85%
- 近 1 月：-9.64%
- 近 3 月：-1.99%
- 近 6 月：-21.7%
- 今年以來：-5.39%
- 美股強，台股更悍！主動選股力求超額報酬！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 萊迪思半導體(LSCC-US)大漲5.02%，報87.27美元
- 盤中速報 - 格羅方德(GFS-US)大漲5.01%，報41.89美元
- 盤中速報 - 威士卡(V-US)大跌5.02%，報325.98美元
- 盤中速報 - 美卡多(MELI-US)大跌5.02%，報2042.01美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇