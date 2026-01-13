search icon



盤中速報 - Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)大跌5.03%，報139.08美元

鉅亨網新聞中心

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)截至台北時間13日23:31股價下跌7.36美元，報139.08美元，跌幅5.03%，成交量602,622（股），盤中最高價148.00美元、最低價139.06美元。

美股指數盤中表現

Atlassian Corporation - Class A(TEAM-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-4.85%
  • 近 1 月：-9.64%
  • 近 3 月：-1.99%
  • 近 6 月：-21.7%
  • 今年以來：-5.39%

美股美股盤中盤中速報Atlassian Corporation - Class A

S&P 5006971.99-0.08%
道瓊指數49274.93-0.64%
NASDAQ23804.86+0.30%
費城半導體7807.341.73%
Atlassian Corporation - Class A139.85-4.50%

