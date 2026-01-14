鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-14 08:28

中國汽車流通協會周二（13 日）發布的最新數據顯示，2025 年二手車市場交易規模突破 2,000 萬輛大關，創歷史新高。

據《第一財經》報導，新能源二手車交易量達到 160 萬輛，佔全年總交易量 7.9%，較上年同期提高了 2.2 個百分點。

具體來看，2025 年 1~12 月二手車累計交易量達到 2,010.8 萬輛，增長 2.52%，累計交易金額為人民幣 1.28979 兆元。

歷史數據顯示，2016 年中國二手車交易量為 1,039 萬輛，首次突破千萬級別。歷經十年發展，二手車實現從千萬到兩千萬輛的量級跨越。

中國汽車流通協會表示，2025 年二手車市場呈現出四大特徵：

一是跨區域流通趨勢持續強化；

二是新能源二手車的比重持續提升；

三是二手車交易均價趨於穩定，行業發展更加成熟理性；

四是庫存管理水準持續優化，其中 12 月二手車庫存量較前期有所回落，平均庫存周期 45 天，與 11 月相比持平。

從車型結構來看，乘用車累計交易 1,573.97 萬輛，年增 0.42%；商用車累計交易 286.92 萬輛，成長 7.7%。乘用車中，MPV 共交易 134.18 萬輛，增長 7.36%，增長幅度在各細分車型中名列前茅，市場需求持續釋放。

在越來越龐大的二手車市場中，年輕用戶成為不可忽視的群體。

2025 年 12 月 26 日，懂車帝聯合中汽信科發布的《年輕用戶二手車消費洞察報告》顯示，二手車成為越來越多年輕人的第一輛車。

上述報告顯示，年輕用戶之所以購買二手車，首要考慮因素為性價比高，購車時最看重車況與價格，購買價格段集中在 5 萬～10 萬元區間；與新能源二手車相比，他們更偏愛燃油車。