一款名為「死了麼」的手機應用程式，、主打獨居族群的應用程式近日在中國爆紅，下載量暴增並引發社群媒體熱議，也促使開發公司推出訂閱制並更名，以進軍全球市場。

根據《路透》報導，「死了麼」應用程式開發團隊表示，它是一款為獨居族打造的「輕量型安全工具」，適用對象涵蓋學生、獨自上班的上班族，以及「選擇獨居生活的任何人」。

使用者只需在 App 中設定一名緊急聯絡人，若連續多日未在 App 內完成「報平安」的確認，系統便會自動向該聯絡人發送通知，以降低獨居者發生意外卻無人察覺的風險。

中國獨居人口規模龐大。根據中國官媒《環球時報》報導，中國可能已有多達 2 億個一人家庭，獨居比例超過 30%。

在此背景下，這類針對獨居安全的數位工具，引發不少共鳴，也讓「死了麼」迅速在社群平台竄紅。

「死了麼」週二（13 日）在官方微博表示，將在即將推出的新版本中啟用全球品牌名稱「Demumu」。

目前該 App 在蘋果付費應用程式排行榜上已更名為 Demumu，本週稍早曾衝上榜首，現排名第二。

團隊在聲明中感謝網友支持，並透露他們原本只是「默默無聞的小團隊」，由三名 1995 年後出生的年輕人共同創辦、獨立營運。

該應用程式的共同創辦人之一郭孟初在受訪時還透露，「死了麼」投入的開發成本也相當有限，總金額不到 1500 人民幣。

隨著用戶激增，團隊也宣布將推出 8 元人民幣的收費方案，以因應不斷上升的營運成本。目前在香港 App Store 下載 Demumu 也已需支付 8 港元，在台灣則需要 30 台幣。

App 更名的消息在網路上掀起討論，不少網友呼籲團隊保留原本「死了麼」這個極具辨識度的名稱，也有人建議改成「你還活著嗎」、「你在線嗎」或「你在嗎」等較為溫和的版本。