鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-01-08 19:29

觀察今日三大法人操作，外資僅買超 6.78 億元、投信賣 56.5 億元，自營商則賣超 56.76 億元，成交量為 7,592.7 億元，連續 4 日單日交易量為 7,000 億元以上。期貨部位，外資在期貨空單上，減少 3,375 口，外資期貨空單累計為 2.6 萬口。

‌



外資今日買超聯電 5.9 萬張最多居冠、其次買超南亞 4.93 萬張，第 3 買超為華邦電 4.34 萬張，其次依序為群創 2 萬張、台塑 1.96 萬張、力積電 1.75 萬張、凱基金 1.58 萬張、群益證 1.5 萬張、定穎投控 1.46 萬張、華新 1.02 萬張。

外資賣超部分，以友達倒貨 8.5 萬張最多，其次為鴻海，第 3 為可寧衛 * 3.36 萬張，其次依序為中鋼賣超 2.36 萬張、緯創 1.7 萬張、宏碁 1.46 萬張、大成鋼 1.19 萬張、玉山金 1.06 萬張、中環 9,812 張、菱生 8,306 張。台積電今日也遭外資賣超 4,178 張，已連 5 賣超過 4.89 萬張。

投信買超部位，買超首位與外資相仿，買聯電 1.27 萬張居冠、其次為旺宏 5,895 張、南亞科 1,600 張、宏碁 1,415 張，其後依序為英業達、華新、矽力 *-KY、文曄、全新、力積電。

投信賣超部分，以傳產、金融股為主，遭賣首位為統一 5,138 張最多，其次為中信金 3,428 張、第 3 為台玻 3,356 張、台新新光金 3,092 張、玉山金 2,373 張、兆豐金 2,342 張、裕民 1,955 張、華南金 1,945 張、台灣大 1,899 張、正新 1,886 張。

法人表示，今日台股呈現壓縮震盪格局，成交金額縮減至 7,365 億，雖然目前仍站穩在所有均線之上，但短線恐有過熱之虞，加上指數乖離過大，需留意指數回檔的可能性。