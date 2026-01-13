鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-01-13 15:48

宏達電 (2498-TW) 與財團法人資訊工業策進會共同合作啟動「VIVE Eagle AI Glasses 開發者徵件計畫」，邀請開發者、創作者、企業與研究團隊提出以 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡為核心的原創應用構想，透過徵選與概念驗證（POC）機制，探索 AI 智慧眼鏡於多元場域中的實際應用可能性，並加速創新應用從概念走向實作與商轉；入選團隊亦有機會獲得 VIVE Eagle AI 智慧眼鏡，以及新台幣 10 萬元獎金。

宏達電資深副總裁黃昭穎表示，透過本次徵選計畫與開發者交流，期望逐步建構 AI 智慧眼鏡的開放應用生態，促進原創應用從構想到實際執行的轉化，讓更多創新構想能在真實場景中被驗證與落地。同時，計畫亦將強化與產業夥伴的長期合作，協助開發者提升技術整合與應用實務能力，共同拓展 AI 智慧眼鏡的市場發展空間。

‌



宏達電全球產品負責人葉申則表示，隨著生成式 AI、語音理解與感知技術逐漸成熟，智慧眼鏡正從單一穿戴裝置，發展為新一代的人機互動介面。相較於既有行動裝置，AI 智慧眼鏡具備第一視角、場景辨識與免手持操作等特性，更適合導入於需要即時資訊、情境判斷與流程輔助的使用場景。

2025 AI Glasses 技術開發與產業應用大會聚焦三大方向：互動情境、開發體驗與平台設計

日前甫與財團法人資訊工業策進會共同舉辦的「2025 AI Glasses Dev Day 技術開發與產業應用大會」中，HTC 從平台與開發者生態角度出發，分享 AI 智慧眼鏡在互動設計與系統架構上的發展方向。會中指出，AI Glasses 的價值不僅在於硬體規格，而在於能否透過開放式架構整合語音、影像與第一視角情境資訊，並在符合資訊安全與資料保護原則的前提下，支援多元 AI 模型的應用彈性，為開發者與企業提供更具延展性的互動體驗。

宏達電軟體研發團隊分享 VIVE Eagle SDK 的設計重點，包括直覺極簡化的 API 設計，協助開發者快速連線眼鏡、語音雙向轉換（STT/TTS）、即時影像串流、音訊捕捉與事件回饋等功能，讓既有手機端應用無須重構，即可延伸至 AI 智慧眼鏡。同時，透過數位眼鏡模擬器，即使未配備實體裝置，也能完成開發與測試，降低進入門檻，加速開發驗證效率。

針對企業與專業場域應用，HTC VIVE Glasses 企業解決方案開發團隊亦分享 AI 智慧眼鏡在第一線作業、遠端協作與流程輔助上的潛力，並強調資料安全、使用者授權與裝置管理的重要性。

特別是目前台灣已經通過人工智慧基本法，在企業 AI 應用裡的資安、隱私保護和透明公平均必須符合法律規範，宏達電透過既有的商用管理平台，企業可在符合法規與資安要求的前提下，快速進行多裝置部署與更新管理，為 AI 智慧眼鏡導入實際場域奠定基礎。

會中資策會產業情報研究所（MIC）並分析指出，AI 智慧眼鏡正被視為下一個重要的 AI 互動載體，全球市場規模持續快速成長，預期 2025 年全球出貨量將達約 510 萬台，2030 年更可望接近 3,500 萬台。

調查亦顯示，國內消費者對 AI 眼鏡的發展潛力具高度認同，即使目前對產品的理解仍在累積階段，已有超過半數受訪者對無顯示型 AI 眼鏡表達興趣，顯示 AI 眼鏡應用具備持續驗證與拓展的市場空間。

徵件計畫鼓勵實作導向應用，打造可持續的開發者生態

「VIVE Eagle AI Glasses 開發者徵件計畫」將以實作可行性與應用情境為核心評選重點，鼓勵開發者結合人工智慧、語音互動、影像或空間辨識等技術，提出具備實際使用價值的創新應用。入選團隊除可獲得開發設備與實作資源外，亦有機會參與後續推廣與合作，進一步驗證商業模式與市場潛力。