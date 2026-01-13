鉅亨網編譯鍾詠翔 2026-01-13 11:29

美國「五角大廈披薩指數」再度狂飆，達美樂披薩訂單激增1000%。（圖：Shutterstock）

五角大廈披薩觀察在 X 上發布的消息顯示，就在幾個小時前，五角大廈達美樂披薩訂單激增 1000%，極限披薩激增 213%。該指數飆升通常意味著美國國防部有重大行動。

「五角大廈披薩指數」的起源可以追溯到冷戰時期。有一種說法是蘇聯曾密切監視美國深夜披薩外賣，並將這些不尋常的訂單解讀為軍事活動加強的跡象。

例如，1989 年美國入侵巴拿馬和 1991 年以美國為首的多國部隊對伊拉克發動「沙漠風暴」作戰行動之前，五角大廈旁的披薩外賣量就翻了一番。

據以色列第 14 頻道周一報導，美國軍機近日在卡達烏代德空軍基地的活動顯著增加，包括 KC-135R 空中加油機、B-52 戰略轟炸機等多架美軍機在周日夜間從烏代德空軍基地起飛。

烏代德空軍基地位於卡達首都杜哈西南約 35 公里處，距離伊朗邊境直線距離約 200 公里，約 1 萬名美軍駐扎於此。該基地是美國在波斯灣最大軍事基地之一，擁有一條 4,500 公尺長的跑道，可供 B-52、B-2 戰略轟炸機、C-17 運輸機等大型軍機起降。

就在此時，美國國務院亦要求美國公民立即離開伊朗。