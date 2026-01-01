search icon



鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估上修至-2.36元，預估目標價為265.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共21位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.41元上修至-2.36元，其中最高估值-2.04元，最低估值-2.81元，預估目標價為265.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.04(-2.04)-0.62.121.75
最低值-2.81(-2.81)-3.07-2.66-2.07
平均值-2.39(-2.41)-1.88-0.220.53
中位數-2.36(-2.41)-1.83-0.430.98

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值23.00億27.22億33.54億37.36億
最低值21.98億25.20億29.41億33.14億
平均值22.22億26.02億31.06億35.61億
中位數22.19億25.88億30.89億35.75億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年
EPS-5.21-5.57-3.78-1.53
營業收入6.25億8.20億10.83億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


