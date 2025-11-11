search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.26元，預估目標價為230.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.19元下修至-2.26元，其中最高估值-1.8元，最低估值-2.79元，預估目標價為230.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-1.8(-1.8)0.112.122.53
最低值-2.79(-2.79)-3.04-2.66-2.07
平均值-2.27(-2.25)-1.530.070.72
中位數-2.26(-2.19)-1.31-0.030.84

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.46億26.81億32.46億37.45億
最低值20.85億23.64億27.38億30.96億
平均值21.85億25.40億30.21億34.29億
中位數22.08億25.67億30.18億34.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-2.84-5.21-5.57-3.78-1.53
營業收入3.91億6.25億8.20億10.83億16.97億

詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNTRA

相關行情

台股首頁我要存股
那提拉206.63+3.54%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告



    Empty
    Empty