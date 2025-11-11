鉅亨速報 - Factset 最新調查：那提拉(NTRA-US)EPS預估下修至-2.26元，預估目標價為230.00元
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對那提拉(NTRA-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.19元下修至-2.26元，其中最高估值-1.8元，最低估值-2.79元，預估目標價為230.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-1.8(-1.8)
|0.11
|2.12
|2.53
|最低值
|-2.79(-2.79)
|-3.04
|-2.66
|-2.07
|平均值
|-2.27(-2.25)
|-1.53
|0.07
|0.72
|中位數
|-2.26(-2.19)
|-1.31
|-0.03
|0.84
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.46億
|26.81億
|32.46億
|37.45億
|最低值
|20.85億
|23.64億
|27.38億
|30.96億
|平均值
|21.85億
|25.40億
|30.21億
|34.29億
|中位數
|22.08億
|25.67億
|30.18億
|34.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-2.84
|-5.21
|-5.57
|-3.78
|-1.53
|營業收入
|3.91億
|6.25億
|8.20億
|10.83億
|16.97億
詳細資訊請看美股內頁：
那提拉(NTRA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
